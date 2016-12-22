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94 мурманских школьника отправились в Москву по туристическим путёвкам

12:3022 декабря 2016Просмотров: 143

Школьники из Мурманска, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, получили новогодний подарок – туристическую поездку в Москву.

– В столицу отправились 94 юных мурманчанина. Многие из них принимали самое активное участие в праздновании столетнего юбилея Мурманска. Расходы по оплате путевок на себя взял муниципалитет, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина.

Для ребят подготовлена специальная экскурсионная программа: в течение пяти дней они побывают в музеях, на новогоднем представлении в цирке на Цветном бульваре и  ледовом шоу в комплексе «Олимпийский», посетят центр океанографии «Москвариум» и музей занимательных наук «Экспериментаниум», сообщает пресс-служба администрации Мурманска. 

Главным событием поездки станет Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце, где школьники получат подарки от Деда Мороза.

 

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