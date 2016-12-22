Дума приняла бюджет Мурманской области на 2017 год

Дума приняла в окончательной редакции проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В 2017 году доходы составят 54 770 128,7 тыс. рублей, расходы - 54 692 240,8 тыс. рублей, профицит - 77 887,9 тыс. рублей.

Свыше 70 процентов общего объема расходов областного бюджета имеют социальную направленность.

В числе рекомендаций правительству области – рассмотреть возможность выпуска региональных ценных бумаг.

Предложено также в ходе исполнения областного бюджета рассмотреть возможность увеличения финансирования на организацию обеспечения питанием детей-сирот, выделения финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом уровня инфляции, приобретение, ремонт и обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента индексации размеров социальных выплат и пособий, ремонт учреждений культуры, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и другие цели.