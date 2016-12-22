16+
I-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Дума приняла бюджет Мурманской области на 2017 год

15:3322 декабря 2016Просмотров: 143

Дума приняла в окончательной редакции проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В 2017 году доходы составят 54 770 128,7 тыс. рублей, расходы - 54 692 240,8 тыс. рублей, профицит - 77 887,9 тыс. рублей.

Свыше 70 процентов общего объема расходов областного бюджета имеют социальную направленность.

В числе рекомендаций правительству области – рассмотреть возможность выпуска региональных ценных бумаг.

Предложено также в ходе исполнения областного бюджета рассмотреть возможность увеличения финансирования на организацию обеспечения питанием детей-сирот, выделения финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом уровня инфляции, приобретение, ремонт и обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента индексации размеров социальных выплат и пособий,  ремонт учреждений культуры, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и другие цели.

Читайте также
Приговор «черным» риэлторам. Те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные срокиКриминальный нокаут! В суд направлено обвинительное заключение по делу «североморских боксеров»«Мурманск» прилетел в МурманскОблдума утвердила бюджет региона на 2017 год
Новогодние каникулы под защитойМарина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»На Героев-североморцев легковушка врезалась в автобусМурманскую благотворительную организацию обчистили ворыСтабильный курс валют вызвал рост спроса россиян на зарубежные турыПрогноз погоды по Мурманской области на 23 декабря
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  