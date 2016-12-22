Элитное жильё или дома-убийцы? Центральная улица Мурманска - проспект Ленина опасен и для хозяев квартир и прохожим. После чрезвычайного происшествия, в минувшую пятницу, когда на девушку упал кусок бетонной конструкции, ведущие программы «Вовремя» на ТВ21+ решили разобраться, почему эти дома безрезультатно ждут ремонта долгие годы и стоит ли ходить по центру столицы Заполярья с поднятой головой?

Сегодня в программе «Вовремя». Строили в 30-е годы с размахом и по щедрым строительным канонам сталинской эпохи, но теперь жизнь здесь похожа на существование в деревянном бараке.



Александра Степанова, жительница дома на ул. Самойловой: «Стены рушатся, сыпется вокруг окон, окна деформируются, сыпятся камни, кирпичи выпадают».



Что думают о ремонте домов - памятников архитектуры в комитете по культуре и искусству региона?



Татьяна Рыжкова, заведующая сектором охраны культурного наследия комитета по культуре и искусству Мурманской области: «Но мы скорее орган контролирующий, надзирающий и следим за тем, чтобы все граждане нашей страны, в зависимости от своего права собственности и от своих должностных обязанностей следили за памятниками истории и культуры».

Как попадают дома в краткосрочный план Фонда капитального ремонта и почему отремонтировать исторические здания сложнее, чем, кажется?



Владимир Киселёв, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области: «В частности по домам культурного наследия, мы искали подрядчика на изготовление проекта, даже не на проведение самого ремонта, а на проект по этому ремонту. Больше полугода мы искали подрядчика».



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