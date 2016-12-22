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Где можно купить ёлку к Новому году?

20:0422 декабря 2016Просмотров: 193

В Мурманске официально открылись ёлочные базары. Где можно выбрать ёлочку? Расскажут Татьяна Юлусова и Павел Третьяков.

Пушистые, колючие и пахнут! Вот они - первые зелёные красавицы. В Мурманске открыто 13 ёлочных базаров. Бизнесмены говорят - деревьев хватит всем. Совсем скоро они украсят дома мурманчан. Разумеется, тех, кто любит запах леса в квартире.

Лев Козлов: «Живую ставите или искусственную? Да там маленькие дети, искусственную скорее всего. Старенькая есть, может быть новую приобретём».

Рустам Шамазов: «У меня искусственная много лет уже. Мне жалко ёлочки рубить».

В этом году были новости о том, что наши, заполярные ёлочки заболели. Стволы и иголки атаковал ёлочный чёрный усач. Было три случая, поэтому, к здоровью деревьев особое внимание.

Ирина Рохлина, главный специалист отдела потребительского рынка: «Фитосанитарный надзор будет усилен. Ёлочные базары будут проверяться. Мы обзвонили всех субъектов, которые уже получили разрешение, с тем, чтобы они побеспокоились о документах».

Здоровье этих деревьев не вызывает сомнение. Эти веточки приехали из Пензы. Их срубили не тайком в лесу, а на специальных фермах. Пахнут смолой и хвоей.

Вот такой букет из сосновых лапок стоит 250 рублей. Но чем пушистее, тем дороже. Пахнет невероятно! А стоимость самого дерева определит вот такой сантиметр. Метр стоит 700 рублей.

В этом году хвойная продукция в городе представлена и сосны, и пихты, и ели не только Кольского лесного хозяйства, но и других регионов России, а также Дании, Чехословакии, Норвегии. 

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