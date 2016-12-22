16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Губернатор сказала детям любить сказки и не жадничать

20:0522 декабря 2016Просмотров: 246

Быть справедливым, не жадничать и любить сказки - губернатор Марина Ковтун поздравила юных северян с наступающими новогодними праздниками. Сегодня в областном дворце культуры и народного творчества имени Кирова состоялись губернаторские ёлки.

В зале особенные дети, они приехали в гости к сказке со всех уголков Мурманской области. Приглашены мальчишки и девчонки от 7 до 14 лет. Перед малышами выступили артисты дома культуры, традиционно ребята посмотрели новогоднее представление. А после того, как в сказке добро как всегда победило зло - с наступающим новым годом детей поздравила Марина Ковтун.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «А сейчас я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы он был сказочным, радостным, праздничным. Чтобы сбывались все ваши мечты. Чтобы у вас было много подарков, поздравлений и чудес».

Во время череды новогодних мероприятий на театрализованных представлениях побывают около 6000 ребят. Каждому северянину обязательно - подарок. Мягкая игрушка - олень, монопод и сладкий мешок с конфетами - всё оформлено в северном стиле.

Реклама
Читайте также
Начата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических странКороткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»
27 пешеходов нарушили ПДД за суткиВ поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыряВ Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное веществоИгорь Морарь освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  