Губернатор сказала детям любить сказки и не жадничать

Быть справедливым, не жадничать и любить сказки - губернатор Марина Ковтун поздравила юных северян с наступающими новогодними праздниками. Сегодня в областном дворце культуры и народного творчества имени Кирова состоялись губернаторские ёлки.

В зале особенные дети, они приехали в гости к сказке со всех уголков Мурманской области. Приглашены мальчишки и девчонки от 7 до 14 лет. Перед малышами выступили артисты дома культуры, традиционно ребята посмотрели новогоднее представление. А после того, как в сказке добро как всегда победило зло - с наступающим новым годом детей поздравила Марина Ковтун.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «А сейчас я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы он был сказочным, радостным, праздничным. Чтобы сбывались все ваши мечты. Чтобы у вас было много подарков, поздравлений и чудес».



Во время череды новогодних мероприятий на театрализованных представлениях побывают около 6000 ребят. Каждому северянину обязательно - подарок. Мягкая игрушка - олень, монопод и сладкий мешок с конфетами - всё оформлено в северном стиле.