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Хотел сэкономить время, потерял деньги. Всё чаще автомобилисты страдают от нечестных автоюристов

20:0022 декабря 2016Просмотров: 244

В 2016 году по Закону об ОСАГО приняты важные поправки. Министерство финансов и Центробанк готовят масштабную реформу автострахования. При этом всё больше автовладельцев в Мурманске становятся жертвами так называемых «криминальных автоюристов». Как отличить их от добропорядочных специалистов и уберечь свои финансы - расскажем в нашем сюжете.

Дмитрий совсем недавно стал жертвой нечестных автоюристов. Его иномарку на подъёме догнала сзади другая машина. На вид повреждения были минимальными - и за оформлением документов водители отправились в ГИБДД.

Дмитрий Ленский: «На крыльце подошли ребята, предложили свои услуги, сказали: «Зачем вам ходить в свою страховую, показывать машину, теряете время. Страховая работает в неудобное для вас время. Т.е. с работы отпроситься нужно. Мы выплатим вам денег». Бегло осмотрели машину, сказали, что повреждений почти нет, очень дёшево ремонтируется. Заключили договор и выплатили они мне в тот же день 16,5 тысяч рублей».

Но после оценки специалиста по ремонту стало понятно - выделенной юристами суммы и на половину работ не хватит из-за скрытых повреждений. Но большего молодой человек получить не смог - он сам передал права требования возмещения незнакомым людям. Как выяснилось позже - предприимчивые «помощники» получили по его страховке больше 70 тысяч рублей. И такие ситуации сплошь и рядом.

Будет или нет болеть голова у автовладельца - знают правозащитники. К ним сотнями стекаются жалобы от обманутых граждан. Все как под копирку - предложение помощи и быстрые деньги.

Максим Расюновский, активист общественного движения «ОСАГО общественная экспертиза»: «Он сказал, что не нужно показывать автомобиль представителям страховой компании, а это не соответствует законодательству. Т.е. это говорит о том, что человеку, который нас консультировал, всё равно - получит его клиент взыскиваемый ущерб и в каком размере получит».

А по закону все участники дорожно-транспортного происшествия обязаны обратиться в свою страховую, вне зависимости от того, кто виноват в аварии.

Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулём»: «Если вам говорят, что дело выигрышное и даже не смотрят на документы, стоит задуматься. Если вам на месте предлагают какую-то сумму, опять же стоит задуматься. Потому что сегодня, обратившись в свою страховую компанию, вы можете получить нормальную и полную компенсацию».

Как показывает статистика, сегодня средняя сумма страховой выплаты равна или превышает сумму ущерба, полученного ДТП. Компании сами заинтересованы рассчитываться с клиентами без судов, чтобы не получать дополнительные издержки.

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