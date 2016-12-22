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Кандалакша вошла в первую десятку самых бюджетных мест для туристов

11:4022 декабря 2016Просмотров: 159

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Город Кандалакша Мурманской области занял седьмое место у туристов по доступности проживания в 2016 году.

Нижний Тагил (Свердловская область), Пенза, Клин (Московская область), Брянск, Орск (Оренбургская область), Чебоксары (Чувашия), Кандалакша (Мурманская область), Белгород, Краснодар и Саратов составили первую десятку самых недорогих у туристов городов России по итогам 2016 года.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в городах первой десятки туристы останавливались в среднем на две ночи и платили за проживание в гостинице от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

В топ-25 недорогих для туристов российских городов, где стоимость проживания составила от 2,1 до 2,7 тысяч рублей, в 2016 году также вошли Курск, Курган, Таганрог, Барнаул, Уфа, Гатчина, Подольск, Пермь, Тюмень, Кемерово, Абакан, Красноярск, Оренбург, Бийск и Омск. 

По данным агентства ТурСтат, в 2016 году внутренний туризм в России вырастет на 16% и превысит 55 миллионов человек, сообщает официальный туристический портал Мурманской области. 

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