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Кольская АЭС: подведены предварительные итоги работы в 2016 году

14:2822 декабря 2016Просмотров: 101

На Кольской АЭС подведены предварительные итоги года. Суммарно с начала 2016 года энергоблоками атомной станции было выработано 9 млрд 500 млн кВтч электроэнергии. По прогнозу выработка электроэнергии до конца года составит 9 млрд 835 млн кВтч. Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано более 398 млрд кВтч электроэнергии.

Подводя итоги уходящего года главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «В этом году нам есть, чем гордиться. Мы вырабатываем больше, чем в прошлом году. Мы успешно прошли ремонтную кампанию, продолжаем работы по модернизации, выполнили ряд уникальных ремонтных операций на корпусах реакторов первой очереди и готовы к несению осенне-зимнего максимума нагрузки».

В 2016 году проводились полномасштабные работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Кольской АЭС. В ходе ремонта выполнены операции на корпусах реакторов первой очереди, такие как отжиг корпуса реактора и вырезка темплетов из корпусов реакторов. В рамках реализации проекта по продлению началось строительство основных элементов дополнительной системы безопасности – пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) на территории промплощадки АЭС. До конца текущего года ожидается утверждение Министерством энергетики Российской Федерации Инвестиционной программы концерна «Росэнергоатом», что позволит с 2017 года приступить к работам по продлению срока эксплуатации энергоблока №2.

Оценивая работу коллектива директор Кольской АЭС Василий Омельчук подчеркнул, что атомная станция работала безопасно, эффективно и надежно: «В июне у нас проходила повторная проверка эксплуатационной безопасности – пост-миссия OSART Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы вновь подтвердили высокий уровень эксплуатационной безопасности перед международным профессиональным сообществом».

В 2016 году Кольская АЭС неоднократно отмечалась отраслевыми наградами. Два работника предприятия стали победителями главного отраслевого конкурса «Человек года Росатома» в номинациях «Дозиметрист» и «Оператор реакторного отделения».

Инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Михайлов завоевал 3 место в компетенции «Промышленная автоматика» в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. Работник электрического цеха Кольской АЭС Александр Кузнецов стал победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики концерна «Росэнергоатом».

Кольская АЭС была признана победителем XII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России - 2016». Жюри отметило активную деятельность атомной станции в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующую устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны.

Также атомная станция уже четвертый год подряд признается победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек Мурманской области.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



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