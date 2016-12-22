Лесоводы провели заседание в Мурманске

20 декабря состоялось внеочередное заседание Мурманской региональной общественной организации «Общество лесоводов».

Целью создания общества является содействие охране, защите и воспроизводству лесов, находящихся на территории Мурманской области.

Задачи общества развитие защитного разведения, содействие повышению уровня экологического образования населения и пропаганды экологических знаний, участие в воспитательной работе по формированию высоконравственного внутреннего экологического мировоззрения.

Повесткой дня заседания стали вопросы избрания нового Председателя названного общества, а также приведение Устава общества в соответствие с действующим законодательством РФ.

Единогласным решением Председателем Мурманской региональной общественной организации «Общество лесоводов» избран Марухленко Олег Михайлович.

Следующее собрание общества запланировано на январь 2017 года, на котором будут определены основные направления деятельности и мероприятия на 2017 год.