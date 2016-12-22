Магазин в Североморске заплатит за просрочку штраф

Прокуратурой города Североморска в ходе проверки соблюдения законодательства об обороте продовольственных товаров установлено, что в магазине, принадлежащем ООО «НОРДВЭЙ-РА» в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, осуществлялась реализация товаров с истекшими сроками годности, без маркировки, без указания информации об изготовителе и дате изготовления.

По данному факту прокурором в отношении ООО «НОРДВЭЙ-РА» возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения акта реагирования арбитражным судом Мурманской области Общество привлечено в административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 руб.



