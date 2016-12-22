16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Магазин в Североморске заплатит за просрочку штраф

10:3022 декабря 2016Просмотров: 214

Прокуратурой города Североморска в ходе проверки соблюдения законодательства об обороте продовольственных товаров установлено, что в магазине, принадлежащем ООО «НОРДВЭЙ-РА» в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, осуществлялась реализация товаров с истекшими сроками годности, без маркировки, без указания информации об изготовителе и дате изготовления.

По данному факту прокурором в отношении ООО «НОРДВЭЙ-РА» возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения акта реагирования арбитражным судом Мурманской области Общество привлечено в административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 руб.

Читайте также
Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»На Героев-североморцев легковушка врезалась в автобусМурманскую благотворительную организацию обчистили ворыДума приняла бюджет Мурманской области на 2017 год
Стабильный курс валют вызвал рост спроса россиян на зарубежные турыПрогноз погоды по Мурманской области на 23 декабряГосжилинспекция завтра работает в МурманскеНорвежские спортсмены решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в ТюмениКольская АЭС: подведены предварительные итоги работы в 2016 году«АтомЭнергоСбыт» информирует
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  