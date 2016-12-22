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Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»

16:1522 декабря 2016Просмотров: 158

Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 695 проходчику подземного участка шахты «Западная» Андрею Коробову и горнорабочему очистного забоя подземного участка шахты «Каула-Котсельваара» рудника «Северный» Кольской ГМК Михаилу Назарову присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации».

С высокой государственной наградой сотрудников предприятия поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Примите мои искренние поздравления по случаю награждения вас государственной наградой. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе», – сказано в поздравительной телеграмме главы региона.

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