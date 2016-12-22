«Мурманск» прилетел в Мурманск

В Мурманском аэропорту сегодня днем совершил посадку воздушный борт Аэробус А-319 авиакомпании «Россия». Что символично, самолёт назван в честь заполярной столицы. Фюзеляж самолета украшают название города и его герб.

Это первый визит самолёта «Мурманск». Он прилетел из Петербурга. На борту около сотни пассажиров. Это один из 26-ти самолётов авиакомпании «Россия», которые названы в честь городов. Их список ежегодно пополняется. Уже есть борт «Москва», «Волгоград», «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань» и другие. Первым был «Санкт-Петербург». Ну а «Мурманск» своё имя получил совсем недавно, 1 декабря.

Александр Шуваев, командир самолёта: «До этого приходилось летать, но так, чтобы в Мурманск прилететь на самолёте с его именем, нет, конечно. Меня связывает много вещей с Мурманском. У меня здесь родственников много».

Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «Нам очень приятно, что наш надёжный партнёр авиакомпания «Россия» назвала свой самолёт в честь нашего города. Потому что наш город всё-таки самый большой за полярным кругом».

Пассажиры не ожидали такого внимания журналистов и многие постеснялись говорить на камеру. Большинство даже не заметили надписи на кабине самолёта. Но те, кто все же увидел знакомый герб, почувствовали гордость.

На перроне сновали фотографы. Компания «Россия» объявила о конкурсе на лучший снимок этого борта. Такой жанр фотографии называется иностранным словом споттинг. Что в буквальном переводе означает «распознавание». Раньше это понятие относилось только к кадрам самолётов в небе, а позже так стали называть и все остальные фотографии авиасудов.

Олег Будников, фотограф: «Уже удалось найти тот самый классный кадр? - Кадров много. Осталось самое сложное - этап отбора, обработки фотографий. Думаю, что кадры будут интересные. - Все самолёты одинаковые. Тяжело ли искать этот ракурс уникальный?

- Одинаковые не все самолёты. У нас ландшафт - красивые кадры получаются на фоне леса, сопок. Москва, например, таким похвастаться не может».

За час самолёт дозаправили, загрузили багаж и уже новые пассажиры заняли свои места. Взлётная полоса свободна и почищена. Авиаборт готов отправиться обратно в Санкт-Петербург.

Не успел один борт приземлиться, как другой готовится к взлёту. «Мурманск» улетает. Сегодня его ждут еще несколько авиарейсов в другие города. Но к нам он обязательно вернётся. ЛАЙФ: взлетающий самолёт.