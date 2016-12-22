Мурманскую благотворительную организацию обчистили воры

Помещение общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» в Мурманске обчистили воры. Неизвестные проникли в цокольный этаж жилого дома и вынесли оттуда все: от техники (штатив для видеокамеры, видеопроектор, колорифер) до конфет, которые были приготовлены для полусотни детей.

- Наша сотрудница заехала в офис буквально на минуту - захватить инвентарь для мероприятия, которое мы проводили в тот день. Войдя внутрь, она увидели настоящий погром: двери взломаны, все вверх дном, на полу разбросаны скомканные и растоптанные детские рисунки, валялось все, что воры выносили и уронили по пути, - рассказала председатель общественной орагнизации Рита Абдурахманова.

Полицейские сняли отпечатки пальцев в помещении и теперь ведут поиски злоумышленников, сообщает Российская газета.