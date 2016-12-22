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Новогодние каникулы под защитой

20:0822 декабря 2016Просмотров: 260

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. Обстановка в регионе оценена как стабильная и контролируемая. Особое внимание уделяется безопасности детским перевозкам, массовым мероприятиям и мигрантам.

Много сил было направлено на профилактику. Конфликты на Ближнем Востоке и инцидент с использованием беженцами Мурманской области в качестве перевалочный базы показывает актуальность работы с иностранцами. Сейчас в регионе их насчитывается не больше 20, за всеми ведётся наблюдение.

За минувший год на Кольском полуострове состоялись лишь 2 митинга. В Мурманске - против политики правительства. В Кандалакше люди возмущались ситуацией с платежами за отопление.

Сергей Липовецкий, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Мурманской области: «Количество публичных мероприятий у нас возросло практически в 3 раза. С 226 до 648 по сравнению с прошлым годом. Но необходимо обратить внимание, что данное увеличение произошло в связи с прошедшими выборами в сентябре».

Ключевой темой встречи стала подготовка к предстоящей новогодней неделе. В праздничные выходные в области запланировано около 700 мероприятий. По оценкам в них примут участие больше 120 тысяч человек. Охранять порядок в эти дни будет больше 1000 сотрудников полиции, росгвардии, а так же добровольных отрядов.

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