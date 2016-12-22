Облдума утвердила бюджет региона на 2017 год

Расходы составят 54 с половиной миллиарда рублей. Бюджет Мурманской области на 2017 год утвержден окончательно. Сегодня на заключительном в этом году заседании областной думы депутаты приняли главный финансовый документ региона.

Больше 70 процентов расходов областного бюджета будут направлены на развитие социальной сферы. Например, предложено увеличить финансирование питания детей-сирот, на снос расселенных домов, приобретение нового медицинского оборудования. К сожалению, по итогам заседания некоторые предложения так и остались всего лишь предложениями.



Михаил Антропов, депутат Мурманской областной думы (КПРФ): «Наша фракция внесла предложение, к сожалению, оно комитетом было отклонено, о внесении в бюджет изменений в части повышения заработной платы бюджетников с 1 октября на 4, 5 процента в следующем году. То есть, на уровень прогнозируемой инфляции».



Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы («Единая Россия»): «Поднимался вопрос повышения бюджетникам зарплаты, на 4,5 процента, ремонт учреждений культуры, безопасность образовательных учреждений, социальных льгот, и так далее. Но мы же понимаем, что бюджет, он такой, не безразмерный. И все вопросы не решить, которые мы обещали, депутаты, своим избирателям».



Не принятые пока предложения еще будут обсуждаться в следующем году. Пока от них пришлось отказаться, чтобы не допустить увеличение государственного долга Мурманской области.



Борис Пищулин, депутат Мурманской областной думы («Единая Россия»): «На обслуживание государственного долга Мурманской области - 1 миллиард, 300 миллионов рублей. Ну, что это такое, если в натуральном выражении смотреть? Ну, детский садик в Гаджиево по индивидуальному проекту, очень хороший, это 300 миллионов. И вот четыре таких детских садика мы тратим на то, чтобы обслужить государственный долг Мурманской области».



Не все парламентарии согласны с утвержденным бюджетом. Например, руководитель ЛДПР в облдуме Максим Белов утверждает, что тратя большую часть бюджета на социалку, депутаты забывают о развитии экономики региона.



Максим Белов, депутат Мурманской областной думы (ЛДПР): «Решение нашего правительства, как я вижу - это поддержать социалку. 77 процентов, насколько я помню - это социальные расходы. Значит, мы решили эти деньги тратить и экономику не развивать. Почему? Потому что не тратить деньги на социалку - опаснее. Потому что общественный резонанс, в Москве не понравится. Поэтому они выбрали эту политику. Нам эта политика не нравится, и мы, как оппозиционная партия, по всей стране голосуем против такого бюджета».



Максим Белов сетует на то, что у региона нет рычагов управления экономикой, все важные решения принимаются на уровне федерального центра. И что для лучшего экономического развития, нашему региону не хватает самостоятельности.