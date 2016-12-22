Приговор «черным» риэлторам. Те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные сроки

В Ленинском суде Мурманска сегодня завершился процесс, длившийся несколько. На скамье подсудимых преступное сообщество из 12-ти человек. Сегодня вынесли приговор банде «черных» риэлторов.

В течение нескольких лет они обманывали пенсионеров, малоимущих, пьющих людей, отбирали у них квартиры, а самих пострадавших выгоняли на улицу. Всего преступным путем обвиняемые похитили 29 квартир. В деле - 35 пострадавших, все жители Мурманска



Евгений Камкин, потерпевший: «Деньги, полтора миллиона, которые мы должны были получить за квартиру зависли в воздухе».



Почти два года судебного процесса остались позади. Сегодня подсудимым, а это 12 человек, вынесли приговор. Все были признаны виновными.



Елена Мордань, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области: «Участники преступного сообщества получили реальные сроки наказания с учетом роли каждого, степени вины и тех последствий, которые наступили в результате их преступной деятельности».



Лишь один из них получил условный срок из-за того, что признал себя виновным, возместил ущерб и сотрудничал со следствием. Остальные приговорены к заключению в колонии на сроки от 6 до 14 лет. Главарь преступного сообщества, создавший риэлторское агентство, получил 21 год колонии.