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Приграничный поселок Раякоски стал на день столицей Олимпийских игр

10:3722 декабря 2016Просмотров: 162

Приграничный поселок Раякоски стал на день столицей Олимпийских игр, в которых приняли участие жители поселка и учителя физической культуры Печенгского района.

Все на этих играх было по-настоящему: торжественный парад участников, поднятие флага, вынос огня, торжественная клятва и волнующиеся болельщики на «трибунах», сообщает kn51.ru.

Формат «Олимпийских игр» - эстафетные соревнования команд «Спортландия» и «Олимпия». Задания эстафет были не очень сложными, каждая требовала слаженных действий всей команды.

Во время выполнения спортивных заданий, болельщики громкими криками подбадривали свои команды с «трибун». А участники команды не выдерживали накала эмоций и выбегали к линии финиша поддержать своих.

Команды шли вровень, но предпоследняя эстафета закончилась с результатом 8-10 в пользу «Спортландии». Наступило время для решающей заключительной эстафеты, цена которой - решающие баллы.

Эстафетное задание заключалось в следующем: первый участник команды должен был добежать до линии в конце зала и встать в позу для отжимания, приподняв вверх таз, сделав таким образом ворота. Следующие пятнадцать участников по очереди должны были добежать до «ворот» и пролезть под ними, оббежать их и встать впереди в такую же стойку. Представляете, как было сложно последним участникам, ведь длина таких ворот оказалась около 3 метров. Команды шли ровно до последнего участника, но на последних секундах впереди все же оказалась «Олимпия», эмоции победителей «зашкаливали». И только потом выяснилось, что один из болельщиков так хотел подключиться к соревнованиям, что на этом задании влился в команду «Спортландия» и стал семнадцатым, «внештатным», ее участником. Поэтому, конечно, победила дружба!

«Малые Олимпийские игры» - одно из мероприятий, которое проходит по программе реализации проекта «Спортакоски - территория здоровья», который стал одним из победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».


Фото сайта kn51.ru

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