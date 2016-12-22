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Прогноз погоды по Мурманской области на 23 декабря

15:1022 декабря 2016Просмотров: 183

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью на западе области 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 23 декабря по городам области

 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-5..-7

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-5..-7

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-4..-6

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-6..-8

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-4..-6

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-8..-10

-6..-8

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-8..-10

-6..-8

без осадков

небольшой снег

Никель

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-3..-5

-3..-5

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 декабря

Температура воздуха

утром -3..-5

днем -3..-5

вечером -3..-5

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег

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