Прогноз погоды по Мурманской области на 23 декабря

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью на западе области 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 23 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-5..-7
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-4..-6
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-6..-8
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-6..-8
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-8..-10
|
-6..-8
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем -3..-5
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег