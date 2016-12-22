Прогноз погоды по Мурманской области на 23 декабря

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью на западе области 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 23 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Умба -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -5..-7 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Апатиты -5..-7 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Кировск -4..-6 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Ковдор -6..-8 -4..-6 без осадков небольшой снег Мончегорск -4..-6 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -8..-10 -6..-8 без осадков небольшой снег Оленегорск -8..-10 -6..-8 без осадков небольшой снег Никель -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Заполярный -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Североморск -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Мурманск -3..-5 -3..-5 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 декабря