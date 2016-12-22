16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Русско-турецкая любовь

20:0322 декабря 2016Просмотров: 1916

Чувство любви не знает границ. Ни экономика, ни политика, ни религиозные взгляды не подвластны этому чувству. И вот вам доказательства. Северянка и уроженец Турции зарегистрировали сегодня свой брак в загсе Мурманска.

Это история как-будто из сценария фильма. Наталья Карзина поехала с друзьями отдыхать в теплую Турцию. И там под палящими лучами солнца она встретила его - Сулеймана Булуджу. Судьба распорядилась таким образом, что курортный роман превратился в нечто большее. И вот результат - свадьба. На церемонии регистрации присутствовало мало человек. Это только близкие друзья и мама Натальи. Как и во всем мире скрепляет брак - поцелуй.

Сулейман Булуджу: «Я счастлив. И не важно, какие сложности существуют, главное чтобы вы любили друг друга».

Где будут жить испеченные молодожёны в России или в Турции еще не знают. Но то, что им обоим нравится теплые страны это точно. 

Реклама
Читайте также
Начата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических странКороткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»
27 пешеходов нарушили ПДД за суткиВ поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыряВ Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное веществоИгорь Морарь освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  