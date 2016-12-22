Русско-турецкая любовь

Чувство любви не знает границ. Ни экономика, ни политика, ни религиозные взгляды не подвластны этому чувству. И вот вам доказательства. Северянка и уроженец Турции зарегистрировали сегодня свой брак в загсе Мурманска.

Это история как-будто из сценария фильма. Наталья Карзина поехала с друзьями отдыхать в теплую Турцию. И там под палящими лучами солнца она встретила его - Сулеймана Булуджу. Судьба распорядилась таким образом, что курортный роман превратился в нечто большее. И вот результат - свадьба. На церемонии регистрации присутствовало мало человек. Это только близкие друзья и мама Натальи. Как и во всем мире скрепляет брак - поцелуй.



Сулейман Булуджу: «Я счастлив. И не важно, какие сложности существуют, главное чтобы вы любили друг друга».



Где будут жить испеченные молодожёны в России или в Турции еще не знают. Но то, что им обоим нравится теплые страны это точно.