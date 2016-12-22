16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Скоростной интернет во все уголки Мурманской области

20:0222 декабря 2016Просмотров: 173

Участники «4G-тура - с МегаФоном по Заполярью» преодолели путь в 700 километров, чтобы протестировать качество мобильных услуг оператора. Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

За три дня Команда телеком-экспедиции, в состав которой вошли учителя, инженеры, IT-специалисты, журналисты и блогеры, объехала три района Мурманской области и оценила надежность услуг «МегаФона» в экстремальных условиях полярной ночи. Они побывали в Полярных Зорях, Кировске и Видяево, и смогли убедиться, что скоростной 4G-интернет доступен как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. (1995)

В ходе поездки было сделано более 80 замеров скоростей 4G-интернета. Средние скорости в сети «МегаФон» варьировались в пределах 50 Мбит/с. Самый высокий результат от 100 Мбит/с показал город Видяево.

Валентина Демакова, менеджер по развитию ИЦАЭ Мурманска: «Все замечательно, наша цель была  4G связь, что это вообще такое, и возможно ли в маленьких городках области поймать эту связь. Мы увидели, что действительно можно, и все это работает на отличных скоростях».

Галина Куракова, менеджер по связям с общественностью Мурманского отделения «МегаФон»: «Хотелось бы охватить больше, но понятно, что у нас территория Кольского полуострова очень большая, и мы не можем посетить каждый город. Но 4G теперь везде практически и это очень круто. Жителям небольших городков доступны все возможности современной мобильной связи,  так же как и в городах-миллионниках, крупных городах».

За год «МегаФон» значительно расширил сеть четвертого поколения в нашем регионе. В начале осени на карте покрытия 4G появились Кировск, Полярные Зори, Кола, Снежногорск, Полярный. К концу года - Мурмаши Оленегорск, Никель, Заполярный, Заозерск, Гаджиево и Видяево.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Реклама
Читайте также
В центре Мурманска столкнулись четыре автомобиляНачата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических стран
Короткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»27 пешеходов нарушили ПДД за суткиВ поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыряВ Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное вещество
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  