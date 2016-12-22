Скоростной интернет во все уголки Мурманской области

Участники «4G-тура - с МегаФоном по Заполярью» преодолели путь в 700 километров, чтобы протестировать качество мобильных услуг оператора. Подробности в нашей рубрике «Карта потребителя».

За три дня Команда телеком-экспедиции, в состав которой вошли учителя, инженеры, IT-специалисты, журналисты и блогеры, объехала три района Мурманской области и оценила надежность услуг «МегаФона» в экстремальных условиях полярной ночи. Они побывали в Полярных Зорях, Кировске и Видяево, и смогли убедиться, что скоростной 4G-интернет доступен как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. (1995)



В ходе поездки было сделано более 80 замеров скоростей 4G-интернета. Средние скорости в сети «МегаФон» варьировались в пределах 50 Мбит/с. Самый высокий результат от 100 Мбит/с показал город Видяево.



Валентина Демакова, менеджер по развитию ИЦАЭ Мурманска: «Все замечательно, наша цель была 4G связь, что это вообще такое, и возможно ли в маленьких городках области поймать эту связь. Мы увидели, что действительно можно, и все это работает на отличных скоростях».



Галина Куракова, менеджер по связям с общественностью Мурманского отделения «МегаФон»: «Хотелось бы охватить больше, но понятно, что у нас территория Кольского полуострова очень большая, и мы не можем посетить каждый город. Но 4G теперь везде практически и это очень круто. Жителям небольших городков доступны все возможности современной мобильной связи, так же как и в городах-миллионниках, крупных городах».



За год «МегаФон» значительно расширил сеть четвертого поколения в нашем регионе. В начале осени на карте покрытия 4G появились Кировск, Полярные Зори, Кола, Снежногорск, Полярный. К концу года - Мурмаши Оленегорск, Никель, Заполярный, Заозерск, Гаджиево и Видяево.

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