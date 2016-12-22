Стабильный курс валют вызвал рост спроса россиян на зарубежные туры

Стабилизация национальной валюты постепенно реанимирует спрос наших граждан на отдых за рубежом. Вместе с тем популярны и туры по России.

Тенденция стабилизации ситуации в выездном туризме заметна накануне предстоящих новогодних каникул.

Люди бронируют туры в Европу, но больше в Азию, где тепло и курс доллара, который ниже, чем евро, позволяет еще сэкономить при покупке тура.

«Самым большим спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Турция.

Причем цена туров, например в Таиланд, даже снизилась.

Если раньше путевка на новогодние каникулы в среднем обходилась в 2—2,5 тысячи долларов, то сейчас можно найти и за 1,6 тысячи долларов.

То есть произошло снижение стоимости.

А с учетом ситуации конца 2015 года, когда доллар был дороже, чем сейчас, появилась еще и выгодная разница в курсе», — отметила Майя Ломидзе.

Любопытно, что на предстоящие новогодние каникулы более высоким спросом, чем в предыдущие годы, пользуется Турция, сообщает Российская газета.