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Старпом рыболовецкого судна, уснувший на вахте, отправится под суд

14:0722 декабря 2016Просмотров: 233

Следователи мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело в отношении старшего помощника капитана судна «Себекс», который нарушил правила безопасности, уснув на вахте, из-за чего судно наскочило на камни.

По данным следствия, старший помощник капитана, управляя судном МК-0486 «Себекс» в прибрежной зоне северо-восточного берега Кольского полуострова, в нарушение правил не обеспечил надлежащее несение ходовой вахты, постоянное наблюдение за окружающей обстановкой, наличие на мостике вахтенного матроса.

«Старпом уснул, тем самым самоустранился от выполнения своих служебных обязанностей вахтенного помощника капитана, не обеспечив: безопасность людей, судна; визуальный, технический контроль и наблюдение за безопасным движением судна и его управлением, допустив бесконтрольное движение судна до момента аварийного случая», — отметили в следственном комитете.

В результате судно отклонилось от безопасного курса и наскочило на камни в районе острова Лицкий в прибрежной зоне северо-восточного берега Кольского полуострова, получив повреждения подводной части корпуса, сообщает РИА Новости.

В результате был причинен ущерб в размере около девяти миллионов рублей.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба».

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