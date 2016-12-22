Телепрограмма на 23 декабря (пятница)

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

07:00 Мультимир (6+)

Пузыри.

07:08 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Ботанический сад.

Заповедник. Окольцованные.

Заповедник. Мончегорский парк.

Заповедник. Сейдозеро.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:02 Тайный город. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2014 г.

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть и даже освоиться в Тайном Городе.

12:46 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

12:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Поморский песенный фестиваль. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Тайны века. Документальный фильм (16+)

Цикл документальных телевизионных фильмов посвящён загадкам и историческим фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов.

14:43 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Такие разные, такие похожие… С июня 1989 года Мурманск и Гронинген - города-побратимы. За 27 лет дружбы реализованы сотни проектов в областях культуры, здравоохранения, образования, журналистики. Какой жители Голландии представляют себе Россию? Что русские знают о нации, которая считается одной из самых высокорослых в мире? Зрители встретятся с жителями российского Мурманска и голландского Гронингена и узнают, в чем наше сходство и в чем – различие.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Искренне ваш, Владимир Владимирович! Герой очерка - человек неординарный. У кого-то из пассажиров он вызывает улыбку, иных раздражает. Как сам Владимир Владимирович воспринимает окружающий мир? Что заставляет его улыбнуться? Откуда он черпает вдохновение?

15:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Полярно-альпийский ботанический сад. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

Кузоменские пески. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Сыщик петербургской полиции. Художественный фильм (12+)

СССР. 1991 г.

Комедия по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и веселых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Гостиница «Арктика». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Угрозы современного мира. Пожары. Документальный фильм (16+)

По данным Института всемирных ресурсов, на протяжении второй половины ХХ века пламя пожирает 44 гектара леса в час, и число пожаров с каждым годом только растет. Что нас ждет? Планета без деревьев? Или огонь для леса - лекарство?

18:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Другой берег. Автор фильма впервые попадает на родину своего отца, заброшенную деревню на самой окраине Кольского полуострова. В этом районе транспортного сообщения нет, путешествие связано с определенным риском. Здесь настоящий конец света - в этом месте заканчиваются линии электропередач Заполярья. Сюжет и герои фильма настолько тронули творческую группу, что материал был сделан буквально на одном дыхании.

19:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. 365 дней природы.

19:19 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)

Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.

19:30 Мультимир (6+)

Пузыри.

19:38 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Ботанический сад.

Заповедник. Окольцованные.

Заповедник. Мончегорский парк.

Заповедник. Сейдозеро.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Чтец. Художественный фильм (16+)

США. 2008 г.

Германия после Второй Мировой Войны. Студент-юрист Майкл Берг встречает свою бывшую любовницу, связь с которой загадочным образом прервалась 8 лет назад. Новая встреча происходит на судебном процессе, где женщина пытается защитить себя.

23:09 Дискотека 80-ых. Rock&Danсe (16+)

2012 г.

Chris Norman, воссоединенный Gorky Park, Zodiac, Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», Константин Никольский, Black, фактически объединенная «Бригада С» во главе с Гариком Сукачевым, Boney M, Sabrina, C.C. Catch, Bad Boys Blue, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Юрий Шатунов, Arabesque, Silent Circle – такого состава артистов, оказавшихся вместе на одной сцене, страна прежде не видела.

01:40 Покушение на ГОЭЛРО. 1 серия. Художественный фильм (12+)

СССР. 1986 г.

1932 год. Урал, город Краснотальск. На электростанции совершена диверсия. Турбина выведена из строя. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске - звено в этой цепи. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев.

02:47 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Торговый порт. Документальный фильм.

03:00 Новости ТВ-21 (16+)

03:30 Документальный фильм ФСБ из цикла «Без срока давности» (16+)

Разведчик разведчику рознь.

04:07 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Голоса Териберки. В старинном поморском селе прошло необычное мероприятие. Москвичи организовали фестиваль «Новая жизнь». А нужна ли она местным жителям?

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:21 Документальный фильм ФСБ из цикла «Без срока давности» (16+)

Каратели. Двойной след.