Телепрограмма на 23 декабря (пятница)

06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)
07:00 Мультимир (6+)
Пузыри.
07:08 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Ботанический сад.
Заповедник. Окольцованные.
Заповедник. Мончегорский парк.
Заповедник. Сейдозеро.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (16+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:02 Тайный город. 11, 12 серии. Сериал (16+)
Россия. 2014 г.
Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть и даже освоиться в Тайном Городе.
12:46 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)
Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.
12:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Поморский песенный фестиваль. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
14:00 Тайны века. Документальный фильм (16+)
Цикл документальных телевизионных фильмов посвящён загадкам и историческим фактам, не получившим однозначного толкования историков и других специалистов.
14:43 Из коллекции ТВ-21 (16+)
Такие разные, такие похожие… С июня 1989 года Мурманск и Гронинген - города-побратимы. За 27 лет дружбы реализованы сотни проектов в областях культуры, здравоохранения, образования, журналистики. Какой жители Голландии представляют себе Россию? Что русские знают о нации, которая считается одной из самых высокорослых в мире? Зрители встретятся с жителями российского Мурманска и голландского Гронингена и узнают, в чем наше сходство и в чем – различие.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Из коллекции ТВ-21 (16+)
Искренне ваш, Владимир Владимирович! Герой очерка - человек неординарный. У кого-то из пассажиров он вызывает улыбку, иных раздражает. Как сам Владимир Владимирович воспринимает окружающий мир? Что заставляет его улыбнуться? Откуда он черпает вдохновение?
15:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Полярно-альпийский ботанический сад. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
Кузоменские пески. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Сыщик петербургской полиции. Художественный фильм (12+)
СССР. 1991 г.
Комедия по повести Л. Юзефовича «Ситуация на Балканах», написанной на материалах об агенте петербургской полиции В. Путилине - герое комиксов и веселых рассказов конца 19-начала 20 веков. В фильме расследуется убийство графа фон Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.
17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Гостиница «Арктика». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
18:00 Телегазета (12+)
18:30 Угрозы современного мира. Пожары. Документальный фильм (16+)
По данным Института всемирных ресурсов, на протяжении второй половины ХХ века пламя пожирает 44 гектара леса в час, и число пожаров с каждым годом только растет. Что нас ждет? Планета без деревьев? Или огонь для леса - лекарство?
18:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Другой берег. Автор фильма впервые попадает на родину своего отца, заброшенную деревню на самой окраине Кольского полуострова. В этом районе транспортного сообщения нет, путешествие связано с определенным риском. Здесь настоящий конец света - в этом месте заканчиваются линии электропередач Заполярья. Сюжет и герои фильма настолько тронули творческую группу, что материал был сделан буквально на одном дыхании.
19:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. 365 дней природы.
19:19 И в шутку, и всерьез. Сериал (12+)
Про школу, про любовь, про отношения с друзьями, родителями, учителями. В общем, про жизнь.
19:30 Мультимир (6+)
Пузыри.
19:38 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Ботанический сад.
Заповедник. Окольцованные.
Заповедник. Мончегорский парк.
Заповедник. Сейдозеро.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Чтец. Художественный фильм (16+)
США. 2008 г.
Германия после Второй Мировой Войны. Студент-юрист Майкл Берг встречает свою бывшую любовницу, связь с которой загадочным образом прервалась 8 лет назад. Новая встреча происходит на судебном процессе, где женщина пытается защитить себя.
23:09 Дискотека 80-ых. Rock&Danсe (16+)
2012 г.
Chris Norman, воссоединенный Gorky Park, Zodiac, Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», Константин Никольский, Black, фактически объединенная «Бригада С» во главе с Гариком Сукачевым, Boney M, Sabrina, C.C. Catch, Bad Boys Blue, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Юрий Шатунов, Arabesque, Silent Circle – такого состава артистов, оказавшихся вместе на одной сцене, страна прежде не видела.
01:40 Покушение на ГОЭЛРО. 1 серия. Художественный фильм (12+)
СССР. 1986 г.
1932 год. Урал, город Краснотальск. На электростанции совершена диверсия. Турбина выведена из строя. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске - звено в этой цепи. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев.
02:47 Из коллекции ТВ-21 (16+)
Торговый порт. Документальный фильм.
03:00 Новости ТВ-21 (16+)
03:30 Документальный фильм ФСБ из цикла «Без срока давности» (16+)
Разведчик разведчику рознь.
04:07 Из коллекции ТВ-21 (16+)
Голоса Териберки. В старинном поморском селе прошло необычное мероприятие. Москвичи организовали фестиваль «Новая жизнь». А нужна ли она местным жителям?
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:21 Документальный фильм ФСБ из цикла «Без срока давности» (16+)
Каратели. Двойной след.