16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В аварии на трассе «Кола» пострадала годовалая девочка

13:1122 декабря 2016Просмотров: 201

Вчера, 21 декабря в 9:55 утра в Кольском районе на 1368-м километре автодороги «Кола» Водитель автомобиля «Киа Рио», совершая обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302».

В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля «Киа Рио», еще два пассажира того же автомобиля, в том числе годовалая девочка, перевозившаяся без удерживающего устройства, обслужены амбулаторно, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Читайте также
Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»На Героев-североморцев легковушка врезалась в автобусМурманскую благотворительную организацию обчистили ворыДума приняла бюджет Мурманской области на 2017 год
Стабильный курс валют вызвал рост спроса россиян на зарубежные турыПрогноз погоды по Мурманской области на 23 декабряГосжилинспекция завтра работает в МурманскеНорвежские спортсмены решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в ТюмениКольская АЭС: подведены предварительные итоги работы в 2016 году«АтомЭнергоСбыт» информирует
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  