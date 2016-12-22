В аварии на трассе «Кола» пострадала годовалая девочка

Вчера, 21 декабря в 9:55 утра в Кольском районе на 1368-м километре автодороги «Кола» Водитель автомобиля «Киа Рио», совершая обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302».

В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля «Киа Рио», еще два пассажира того же автомобиля, в том числе годовалая девочка, перевозившаяся без удерживающего устройства, обслужены амбулаторно, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.