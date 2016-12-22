В Мурманске осуждена банда «черных» риэлторов

Сегодня в Ленинском суде Мурманска был вынесен приговор банде «черных» риэлторов. На скамье подсудимых преступное сообщество из 12 человек. В течение нескольких лет они обманывали пенсионеров, малоимущих, пьющих людей, отбирали у них квартиры, а самих пострадавших выгоняли на улицу. Всего в деле фигурировало 35 пострадавших.

Приговором были суда все подсудимые были признаны виновными. Лишь один из них получил условный срок из-за того, что сотрудничал со следствием. Остальные приговорены к реальному заключению в колонии на сроки от 6 до 14 лет. Главарь преступного сообщества, создавший риэлторское агество, получил 21 год колонии.