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В Мурманске осуждена банда «черных» риэлторов

14:0222 декабря 2016Просмотров: 564

Сегодня в Ленинском  суде Мурманска был вынесен приговор банде «черных» риэлторов.  На скамье подсудимых преступное сообщество из 12 человек. В течение нескольких лет они обманывали пенсионеров, малоимущих, пьющих людей, отбирали у них квартиры, а самих пострадавших  выгоняли на улицу.  Всего в деле фигурировало 35 пострадавших.

Приговором были  суда  все подсудимые были признаны виновными. Лишь один из них получил условный срок из-за того, что сотрудничал со следствием.  Остальные приговорены к реальному заключению в колонии на сроки от 6 до 14 лет. Главарь преступного сообщества, создавший риэлторское агество, получил 21 год колонии. 

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