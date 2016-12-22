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В Мурманской области выявлено 475 нарушений ПДД

10:4522 декабря 2016Просмотров: 147

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 475 нарушений Правил дорожного движения.

23 нарушения допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 14 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 220 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 86 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области. 

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