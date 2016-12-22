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В Норвегии усилены меры безопасности после теракта в Берлине

14:3122 декабря 2016Просмотров: 108

Полиция Осло усилила меры безопасности на улицах, однако подчеркивает, что информация о конкретных угрозах в правоохранительные органы не поступала.

«Мы усиливаем патрулирование в тех местах, где собирается больше всего людей, это касается также рождественской ярмарки в Спикерсуппа (парк в центре Осло)», — сообщила представитель столичного управления полиции Катрине Сюлью, слова которой приводит телеканал.

Она подчеркнула, что никаких конкретных угроз, которые могли бы стать основанием для усиления мер безопасности, не поступало, подобные меры были предприняты во многих европейских странах, в первую очередь, на рождественских ярмарках, сообщает РИА Новости.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, около 50 были госпитализированы.

Власти Германии заявили, что это был теракт.

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