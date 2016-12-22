16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В России начнут создавать «самолеты судного дня»

12:5722 декабря 2016Просмотров: 258

Разработка «самолетов судного дня» третьего поколения в России начнется в 2017 году, об этом рассказал гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин.

Он напомнил, что в прошлом году ОПК передала заказчику «первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М».

«Сейчас самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях и успешно выполнил ряд задач в рамках оперативной подготовки вооруженных сил», — сообщил Якунин.

Он также отметил, что «конструкция самолета позволяет принимать на борт высший командный состав» российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты, сообщает РБК

«Работы по следующему поколению таких самолетов планируется начать в 2017 году», — отметил Якунин.

Читайте также
Марина Ковтун поздравила сотрудников Кольской ГМК с присвоением звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»На Героев-североморцев легковушка врезалась в автобусМурманскую благотворительную организацию обчистили ворыДума приняла бюджет Мурманской области на 2017 год
Стабильный курс валют вызвал рост спроса россиян на зарубежные турыПрогноз погоды по Мурманской области на 23 декабряГосжилинспекция завтра работает в МурманскеНорвежские спортсмены решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в ТюмениКольская АЭС: подведены предварительные итоги работы в 2016 году«АтомЭнергоСбыт» информирует
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  