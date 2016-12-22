В России начнут создавать «самолеты судного дня»

Разработка «самолетов судного дня» третьего поколения в России начнется в 2017 году, об этом рассказал гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин.

Он напомнил, что в прошлом году ОПК передала заказчику «первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М».

«Сейчас самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях и успешно выполнил ряд задач в рамках оперативной подготовки вооруженных сил», — сообщил Якунин.

Он также отметил, что «конструкция самолета позволяет принимать на борт высший командный состав» российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты, сообщает РБК.

«Работы по следующему поколению таких самолетов планируется начать в 2017 году», — отметил Якунин.