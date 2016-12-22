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Впервые по периметру всей России создана система предупреждения о ракетном нападении

13:4922 декабря 2016Просмотров: 137

На заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил об установленной впервые в истории России системы предупреждения о ракетном нападении по периметру границ страны.

Он сообщил об успешном завершении государственных испытаний трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж» — в Орске, Барнауле, Енисейске.

В 2017 году они заступят на боевое дежурство.

Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности, сообщает Sputnik.

«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траектории полета баллистических ракет», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

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