Жителя Видеяво поймали с крупной партией камчатского краба

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ГИБДД Кольского отдела полиции обратил внимание на автомобиль «Тойта Хайс», который двигался со стороны Кольского залива.

При проверке багажника автомобиля сотрудники дорожной полиции обнаружили 201 экземпляр камчатского краба.

Владелец автомобиля – ранее не судимый житель поселка Видяево 1985 года рождения – был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств.

Мужчина признался, что выловил крабов с помощью «краболовок», возле острова Зеленый в Кольском заливе.

Северянин рассказал, что занялся незаконным промыслом водных биологических ресурсов перед новогодними праздниками, чтобы угостить деликатесом всех родственников и знакомых.

Сумма ущерба причинённая действиями жителя Видяево, составила около 168 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Теперь подозреваемому грозит срок до 2 лет.