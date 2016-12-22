Жителя Заполярного обманули при покупке холодильника

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний житель Заполярного.

Мужчина рассказал полицейским, что в интернете нашел объявление о продаже холодильника.

Созвонившись с продавцом и договорившись о покупке, северянин перевел более 5 тысяч рублей на указанный расчетный счет в качестве предоплаты.

После перевода денег телефон продавца был постоянно выключен. Северянин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.