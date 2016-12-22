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Жителя Заполярного обманули при покупке холодильника

12:4522 декабря 2016Просмотров: 200

В отдел полиции  с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний житель Заполярного.

Мужчина рассказал полицейским, что в интернете нашел объявление о продаже холодильника.

Созвонившись с продавцом и договорившись о покупке, северянин перевел более 5 тысяч рублей на указанный расчетный счет в качестве предоплаты.

После перевода денег телефон продавца был постоянно выключен. Северянин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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