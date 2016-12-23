27 пешеходов нарушили ПДД за сутки

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 477 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 268 нарушений ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.