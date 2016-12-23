16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

27 пешеходов нарушили ПДД за сутки

10:5023 декабря 2016Просмотров: 77

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 477 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 268 нарушений ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Читайте также
Начата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических странКороткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»
В поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыряВ Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное веществоИгорь Морарь освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателейПриговор «черным» риэлторам. Те, кто обманом забирал квартиры у мурманчан, получили реальные сроки
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  