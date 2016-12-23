Авария в центре Мурманска. «КамАЗ» вытолкал легковушку на встречную полосу

Сегодняшнее утро многие мурманчане начали в больших - в разных частях города. Одна из самых больших образовалась на улице Шмидта. Там произошла автомобильная авария.

«Камаз» неаккуратно перестроился в другой ряд. Это повлекло за собой серию столкновений.

Авария случилась в районе 35-го дома по улице Шмидта: столкнулись сразу четыре автомобиля: «Ауди», «Нива», «УАЗ» и грузовик «Камаз», с которого всё и началось.

Он двигался в сторону Ленинского района в крайнем правом ряду. Водитель попытался объехать сугроб у себя на пути и начал перестаиваться. По словам участников ДТП, он забыл включить указатель поворота. По левой полосе, рядом с грузовиком, в ту же сторону, ехала «Ауди».

Водитель легковушки попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой». А она, в свою очередь, задела внедорожник «УАЗ».

Никита Кожин, водитель «Ауди»: «Он просто без поворотника просто начал меня выжимать на встречную полосу. - А остановиться было не возможно? - Нет уже, скользко. Я начал тормозить, но уже не реально было. Без превышения шли, километров 40. Скорость смешная вообще».

Как говорят очевидцы, «КамАЗ» чуть было не уехал с места аварии. Наверное, его водитель даже не заметил столкновения. Пострадавшим удалось догнать его. Около часа движение транспорта было парализовано.

Потом машины растащили. К полудню движение было полностью восстановлено. В ДТП никто не пострадал, чего не скажешь о машинах. Полиция ситуацию на месте не комментировала. Сказали виновного еще надо установить. Но водителям всё понятно без следствия.