Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических стран
11:1523 декабря 2016Просмотров: 92
Пользователь Instagram под ником rg_goenawan выкладывает фотографии своих путешествий по миру. Последние снимки, которые появились в его аккаунте, посвящены Кольского полустрову.
О парне известно мало. В своем аккаунте он лишь упоминает, что живет в Индонезии и любит путешествовать. А еще заявляет, что все снимки делает сам.
На своих последних фотографиях парень замечен в Москве, Санкт-Петербурге и… Мурманской области.
Молодой человек из Индонезии побывал во многих местах Кольского полуострова: Териберке, Кировске, Ловозере, Хибинах, успел покататься на снегоходе, погулять по замерзшему озеру и оценить количество снега, выпавшего в Заполярье.
Ставим лайк на «теплых» снимках фотографа и ждем новых обновлений.
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