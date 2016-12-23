Короткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»

Установлена причина происшествия на ледоколе «Ямал»: короткое замыкание без последующего горения.

21 декабря на сайте ФГУП «Атомфлот» была размещена информация о возгорании на ледоколе «Ямал».

По результатам расследования ФГУП «Атомфлот» уточняет, что в 11 часов 30 минут на ледоколе «Ямал» была объявлена общесудовая пожарная тревога.

При проведении осмотра места происшествия было установлено, что на открытой части 5 мостиковой палубы правого борта при подготовке к проведению ремонтных работ на навигационном прожекторе в клемной коробке произошло короткое замыкание без последующего горения.

В 11 часов 34 минуты силами личного состава судна последствия короткого замыкания были ликвидированы путем обесточивания аварийного района. Обстановка штатная. Начаты работы по восстановлению изоляции. Материального ущерба нет.



