Лекарства для животных в одном из зоомагазинов Мурманска хранились с нарушениями

Прокуратура Первомайского округа Мурманска проверила магазин «Зооландия» в Мурманск.

Как выяснилось, фирма «Парадиз», осуществляет реализацию кормов и кормовых добавок для животных, лекарственных средств для ветеринарного применения в торговом зале магазина «Зооландия», расположенном по адресу: г.Мурманск, ул. Баумана, д. 15.

В стеллажах и холодильном оборудовании компании «Парадиз», расположенных в торговом зале магазина, находились лекарственные препараты, хранение которых осуществлялось с нарушениями.

По результатам проверки в отношении фармацевта ООО «Парадиз» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, которое направлено в региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.