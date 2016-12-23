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Лекарства для животных в одном из зоомагазинов Мурманска хранились с нарушениями

14:2023 декабря 2016Просмотров: 50

Прокуратура Первомайского округа Мурманска проверила магазин «Зооландия» в Мурманск.

Как выяснилось, фирма «Парадиз», осуществляет реализацию кормов и кормовых добавок для животных, лекарственных средств для ветеринарного применения в торговом зале магазина «Зооландия», расположенном по адресу: г.Мурманск, ул. Баумана, д. 15.

В стеллажах и холодильном оборудовании компании «Парадиз», расположенных в торговом зале магазина, находились лекарственные препараты, хранение которых осуществлялось с нарушениями.

По результатам проверки в отношении фармацевта ООО «Парадиз» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, которое направлено в региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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