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Местные власти разыскивают владельца уличной лестницы в Мурманске

17:0023 декабря 2016Просмотров: 379

Управление Ленинского округа Мурманска просит владельца уличной пешеходной лестницы, расположенной на склоне в районе здания № 23а по улице Туристов, в течение месяца представить документы на данный объект и занимаемый земельный участок в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, каб. №307.

Контактные телефоны: 43-33-77, 43-33-74.

При отсутствии владельца лестницы, управлением округа будет решаться вопрос о включении ее в реестр муниципального имущества города Мурманска и закреплении на текущее содержание за специализированным предприятием.

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