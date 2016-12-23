Местные власти разыскивают владельца уличной лестницы в Мурманске

Управление Ленинского округа Мурманска просит владельца уличной пешеходной лестницы, расположенной на склоне в районе здания № 23а по улице Туристов, в течение месяца представить документы на данный объект и занимаемый земельный участок в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, каб. №307.

Контактные телефоны: 43-33-77, 43-33-74.

При отсутствии владельца лестницы, управлением округа будет решаться вопрос о включении ее в реестр муниципального имущества города Мурманска и закреплении на текущее содержание за специализированным предприятием.