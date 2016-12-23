Мошенники похитили у северян почти 250 тысяч рублей за сутки

В отдел мурманской полиции обратился 80-летний пенсионер.

Пожилой мужчина пояснил, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, сообщив, что его внук попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

Для освобождения его от ответственности требуются деньги.

Злоумышленник убедил пенсионера пройти с неизвестным к банкомату якобы для помощи в переводе денежных средств.

Неизвестный совершил несколько операций с картой заявителя. После этого с карты было списано 190 тысяч рублей.

Связавшись с внуком, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.

Еще одним пострадавшим стал 35-летний житель Кировска.

Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник сообщил северянину о попытке снятия денег с его банковской карты.

Далее обманным путем под предлогом предотвращения кражи мошенник вынудил сообщить его реквизиты банковской карты, после чего с карты было похищено около 48 тысяч рублей.

Сотрудниками александровской полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 56-летнего жителя Снежногорска.

Мужчине на телефон пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. Потерпевший позвонил по указанному телефону.

Лже-сотрудник банка убедил мужчину пройти к ближайшему банкомату и произвести ряд операций с картой. После этого у потерпевшего с карты было списано около 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.