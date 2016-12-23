Мурманская полиция призывает мурманчан быть бдительными в новогодние праздники

В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников антитеррористическая комиссия Мурманска сообщает жителям города о необходимости обращения повышенного внимания на находящиеся в общественных местах бесхозные предметы, подозрительные автотранспортные средства, нестандартное поведение групп людей и отдельных лиц.

Просьба сообщать о всех подобных фактах в органы внутренних дел по телефонам:



«02» дежурной части УМВД России по городу Мурманску;

40-76-10 отдела полиции №1 (Октябрьский округ);

40-61-10 отдела полиции №2 (Ленинский округ);

40-60-10 отдела полиции №3 (Первомайский округ).



Бдительность каждого – залог нашей общей безопасности и эффективной работы правоохранительных органов.