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Мурманская полиция призывает мурманчан быть бдительными в новогодние праздники

12:5923 декабря 2016Просмотров: 63

В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников антитеррористическая комиссия Мурманска сообщает жителям города о необходимости обращения повышенного внимания на находящиеся в общественных местах бесхозные предметы, подозрительные автотранспортные средства, нестандартное поведение групп людей и отдельных лиц.

Просьба сообщать о всех подобных фактах в органы внутренних дел по телефонам:

«02» дежурной части УМВД России по городу Мурманску;
40-76-10 отдела полиции №1 (Октябрьский округ);
40-61-10 отдела полиции №2 (Ленинский округ);
40-60-10 отдела полиции №3 (Первомайский округ).
         
Бдительность каждого – залог нашей общей безопасности и эффективной работы правоохранительных органов.

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