Новая связь для рудника «Октябрьский»

На руднике "Октябрьский" Заполярного филиала «Норникеля» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта, которая позволит повысить безопасность при работе на производстве.



Масштабная программа повышения безопасности персонала компании при работе на производстве стартовала в октябре 2015 года. По словам руководителя проекта Натальи Юшиной, новая система позволит четко координировать действия работников в чрезвычайных ситуациях и, в случае аварии, оперативно получить информацию о том, где находится персонал.



Кроме того, инновационная система обладает рядом возможностей, связанных с повышением эффективности управления производственными процессами. Речь идет о контроле выполнения производственной программы и оперативной корректировке управления производством.



Для запуска системы в горных выработках рудника специалисты проложили более 40 км оптического кабеля и установили 122 точки доступа Wi-Fi. Такое оснащение позволит вести постоянный мониторинг местонахождения персонала и транспорта. А радиометки, установленные в фонарях шахты, способны позиционировать не только всю подземную технику рудника, но и работников, находящихся в шахте. Глобальная система охватывает 3900 фонарей, 50 единиц рельсового транспорта и порядка 180 единиц самоходной техники.



Инновации позволяют обеспечивать радиосвязью ключевые рабочие зоны рудника. Для этого рабочие были оснащены радиостанциями для общения между собой и с диспетчером шахты.



В ближайшее время аналогичные проекты будут запущены на рудниках Заполярного филиала и КГМК.



