16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Новая связь для рудника «Октябрьский»

09:5323 декабря 2016Просмотров: 72

На руднике "Октябрьский" Заполярного филиала «Норникеля» введена в эксплуатацию система радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта, которая позволит повысить безопасность при работе на производстве.

Масштабная программа повышения безопасности персонала компании при работе на производстве стартовала в октябре 2015 года. По словам руководителя проекта Натальи Юшиной, новая система позволит четко координировать действия работников в чрезвычайных ситуациях и, в случае аварии, оперативно получить информацию о том, где находится персонал.

Кроме того, инновационная система обладает рядом возможностей, связанных с повышением эффективности управления производственными процессами. Речь идет о контроле выполнения производственной программы и оперативной корректировке управления производством.

Для запуска системы в горных выработках рудника специалисты проложили более 40 км оптического кабеля и установили 122 точки доступа Wi-Fi. Такое оснащение позволит вести постоянный мониторинг местонахождения персонала и транспорта. А радиометки, установленные в фонарях шахты, способны позиционировать не только всю подземную технику рудника, но и работников, находящихся в шахте. Глобальная система охватывает 3900 фонарей, 50 единиц рельсового транспорта и порядка 180 единиц самоходной техники.  

Инновации позволяют обеспечивать радиосвязью ключевые рабочие зоны рудника. Для этого рабочие были оснащены радиостанциями для общения между собой и с диспетчером шахты.

В ближайшее время аналогичные проекты будут запущены на рудниках Заполярного филиала и КГМК.

Читайте также
Начата разработка универсальной методики подсчета количества бездомных животных в регионеВ краеведческом музее Мурманска открывается выставка «Рождественская сказка»Кольский Север привлекает все больше туристов из экзотических странКороткое замыкание стало причиной пожара на ледоколе «Ямал»
27 пешеходов нарушили ПДД за суткиВ поселке Зеленоборский рано утром загорелась квартира30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»В Никеле открывается выставка, посвященная истории создания Трифонов Печенгского монастыряВ Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное веществоИгорь Морарь освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  