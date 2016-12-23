Официальный дилер ŠKODA в Мурманске приглашает на проверку растяжения цепи за 1200 рублей

Современные двигатели, применяемые на автомобилях марки ŠKODA, объемом 1,2 и 1,8 л.с. с турбо наддувом, оснащаются цепным приводом газораспределительного механизма (ГРМ).

Вследствие сильных нагрузок на привод ГРМ материал цепи, как и любой другой материал, имеет свойство растяжения.

При растяжении цепи ГРМ изменяются фазы газораспределения, следовательно ухудшается работа двигателя внутреннего сгорания. Учитывая, что полный выход из строя деталей ГРМ влечет за собой очень дорогостоящий ремонт.

Специалисты сервисного отдела автосалона Север-Авто рекомендуют проводить проверку растяжения цепи, согласно указаниям завода-изготовителя, с применением оригинального специального инструмента.

По результатам измерения делается вывод о состоянии ГРМ. Своевременный контроль и замена ГРМ - залог сохранности двигателя внутреннего сгорания.

Приглашаем владельцев ŠKODA на проверку растяжения цепи за 1 200 рублей.

Запись по телефону (8152) 554-207.

Север-Авто, официальный дилер ŠKODA. Г. Мурманск ул. Марата, д. 1.

Сайт: http://avtoslavia.ru/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/skodamurmansk

Группа в Instagram: https://www.instagram.com/severavto.skoda51/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ