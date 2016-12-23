Осужденный алиментщик подрался с сотрудником зеленоборской колонии

Кандалакшской прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении Валерия Федулова.

Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Суд установил, что Федулов, отбывающий наказание по приговору суда в ИК-20 за неуплату алиментов, нанес несколько ударов сотруднику колонии, который пытался пресечь его противоправные действия.

Приговором суда Федулов за совершенное преступление осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.