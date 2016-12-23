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Полное видео программы «Новости»

20:0023 декабря 2016Просмотров: 289

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

«Камаз» всех растолкал и не заметил. ДТП в центре Мурманска.

На уборку улиц Мурманска выделены резервные деньги. О чём ещё говорили на первой рабочей встрече Марина Ковтун и избранный глава Дмитрий Филиппов?

Крупица из тонны руды. Ковдорский ГОК увеличивает производство уникального материала бадделеита - чем так ценен оксида циркония.

Выжать по максимуму на «Трассе». В Мурманске завершился 9-ый открытый региональный фестиваль творчества среди молодежи.

Большое событие для мини-футбола. Кубок «Норильского никеля» и мастер-класс профессионалов для воспитанников спортшкол Заполярья.

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