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Прогноз погоды по Мурманской области на 24 декабря

13:0523 декабря 2016Просмотров: 66

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью на север области 10-15 м/с. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 24 декабря по городам области 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Умба

-7..-9

-4..-6

небольшой снег

снег

Полярные Зори

-9..-11

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-11..-13

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Кировск

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-8..-10

-4..-6

без осадков

снег

Мончегорск

-9..-11

-6..-8

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-14..-16

-7..-9

без осадков

без осадков

Оленегорск

-8..-10

-6..-8

без осадков

без осадков

Никель

-8..-10

-7..-9

без осадков

без осадков

Заполярный

-8..-10

-7..-9

без осадков

без осадков

Североморск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Мурманск

-7..-9

-7..-9

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 декабря

Температура воздуха

утром -7..-9

днем -7..-9

вечером -6..-8

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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