Прогноз погоды по Мурманской области на 24 декабря

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью на север области 10-15 м/с. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 24 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-7..-9
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
снег
|
Полярные Зори
|
-9..-11
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-11..-13
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-8..-10
|
-4..-6
|
без осадков
|
снег
|
Мончегорск
|
-9..-11
|
-6..-8
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-14..-16
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-8..-10
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-8..-10
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-8..-10
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -7..-9
|
вечером -6..-8
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков