Прогноз погоды по Мурманской области на 24 декабря

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на юге области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью на север области 10-15 м/с. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -14-19° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 24 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -4..-6 без осадков небольшой снег Умба -7..-9 -4..-6 небольшой снег снег Полярные Зори -9..-11 -4..-6 без осадков небольшой снег Апатиты -11..-13 -4..-6 без осадков небольшой снег Кировск -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Ковдор -8..-10 -4..-6 без осадков снег Мончегорск -9..-11 -6..-8 без осадков небольшой снег Ловозеро -14..-16 -7..-9 без осадков без осадков Оленегорск -8..-10 -6..-8 без осадков без осадков Никель -8..-10 -7..-9 без осадков без осадков Заполярный -8..-10 -7..-9 без осадков без осадков Североморск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Мурманск -7..-9 -7..-9 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 декабря