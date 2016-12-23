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Ревность довела до тюрьмы

12:2323 декабря 2016Просмотров: 56

Ловозерским районным судом за совершение преступления- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей, осужден житель  Ловозеро Евгений Мастеров.

В суде установлено, что во время распития спиртных напитков Мастеров на почве ревности облил легковоспламеняющейся спиртовой жидкостью свою знакомую, а затем поджег ее.

Загорелась одежда  и женщина получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, которые по степени тяжести расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

С учетом тяжести совершенного преступления обстоятельств его совершения, личности подсудимого, суд согласился с позицией прокурора о невозможности исправления Мастерова без изоляции от общества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также при вынесении приговора судом в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с Мастерова более 180 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.


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