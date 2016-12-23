Рождество по-норвежски

Какая страна раньше других начинает готовиться к Рождеству? Конечно, Норвегия. У них уже давно идут корпоративы, в магазинах скидки.

Чтобы познакомиться с праздничными традициями наших северных соседей, наша съемочная группа отправилась в главный норвежский дом в Мурманске. Что увидели - расскажет Лиана Мхитарян.

24 декабрьских дня до Рождества - это адвент. Время поста и ожидания праздника. В европейских странах есть традиция делать рождественские календари, где к каждому дню готовится маленький подарок. Эту радость с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые.

Уле Андреас Линдеман, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске: «Рождество - это время, когда мы все немножко останавливаемся, думаем про год, который прошел и готовимся к новому году».

Разные страны, культуры, традиции… Несмотря на это, общий семейный посыл объединяет норвежцев и русских.

Берит Линдеман, супруга генерального консула: «Главное - это семья. Главный день - это 24 вечером. Мы начинаем где-то в три, ходим все в церковь. После церкви мы едем домой и ужинаем вместе».

Про рождественский ужин можно рассказывать бесконечно. Простой и вкусный. В Норвегии принято подавать пиннешет - соленые и копченые бараньи ребрышки, риббе - свинину, говяжий язык, картофель и капусту в качестве гарнира, салат из сельди, картофеля, яйца и соленого огурца.

На десерт - морошка со сливками, печенье и ароматный глёг. Супруга консула Берит Линдеман готовить умеет и любит, на их рождественском столе всегда есть традиционные блюда.

Берит Линдеман, супруга генерального консула: «Лютефиск - это очень старинное блюдо, и вы наверняка не увидите его в России. За ним надо ехать к нам, через границу. Но это просто потрясающе вкусно».

Для лютефиска сушеную треску долго вымачивают в щелочном растворе, а потом достают, солят, сливают лишнюю воду и запекают в духовке. Только соль и перец - особенных приправ скандинавская кухня не требует. Это торжественное зимнее блюдо подают с гороховым пюре, отварным картофелем и соусом из бекона и сливочного масло - прощай, диета!

Берит Линдеман: «Принято ли готовить это блюдо в каждой семье? Да, но только не во всей стране. Традиционно лютефиск готовили на западе и севере Норвегии».



В семье Линдеманов даже есть собственная кулинарная книга. С семейными фотографиями, историями, рецептами любимых блюд.

Уле Андреас Линдеман, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске: «Праздник новый год для нас стал чуть важнее и более особенным, именно потому, что мы там жили, на Украине, и здесь в России».

В этой семье любят и уважают традиции. Некоторые появились в семье дипломата Уле Андреаса, правозащитницы Берит благодаря путешествиям и переездам. По долгу службы они сменили 18 домов в Норвегии и по всему миру. В том числе, в Париже, Тбилиси, Киеве и Мурманске.

Строгий галстук и дипломатическая вежливость. Сегодня нам удалось избежать официальности. Так живите и вы с открытым сердцем.