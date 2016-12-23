Снегопады в Мурманской области вызваны глобальным потеплением

Экологи рассказали, с чем связаны обильные снегопады в Мурманске.

Более частая повторяемость циклонов и, как следствие, наблюдающиеся в Мурманске обильные снегопады связаны с изменением климата, заявил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как ранее сообщил мурманский гидрометцентр, количество осадков, выпавших за первые две декады декабря в Мурманске, приблизилось к отметке 93 сантиметра, что составляет 250% от климатической нормы и является рекордом, перекрывшим показатель 1952 года.

Как поясняют синоптики, это связано с частой повторяемостью циклонов, смещающихся с районов северной Атлантики в Баренцево море и на север Европейской части России, сообщает РИА Новости.

«Более частая повторяемость циклонов связана с изменением климата. Более частое выпадение аномальных осадков просчитывается на моделях общей циркуляции атмосферы и океана как следствие антропогенного усиления парникового эффекта», — сказал Кокорин.