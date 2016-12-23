Страховые компании обязали выдавать электронные полисы ОСАГО

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России, либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес:
Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр. 3; электронная почта request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт).