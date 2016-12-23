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Страховые компании обязали выдавать электронные полисы ОСАГО

13:1723 декабря 2016Просмотров: 50

Дорожная полиция  информирует владельцев транспортных средств о внесении изменений в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев».

С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа с каждым лицом, обратившимся с таким заявлением.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить  страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном  сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России, либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России). 

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр. 3; электронная почта request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт). 

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