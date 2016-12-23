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В центре Мурманска столкнулись четыре автомобиля

11:3323 декабря 2016Просмотров: 149

На улице Шмидта, 35 произошло столкновение сразу четырех автомобилей: «Ауди», «Нивы», «УАЗа» и грузовика «Камаз».

Машины, участвовавшие в ДТП, серьезно повреждены.  

ДТП произошло утром, «Камаз» двигался в сторону Ленинского района в крайнем правом ряду. Водитель попытался объехать сугроб у себя на пути и начал перестаиваться. По словам участников ДТП, он забыл включить указатель поворота. 

По левой полосе, рядом с грузовиком, в ту же сторону, ехала «Ауди».

Водитель легковушки попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».

«Нива», в свою очередь, задела внедорожник «УАЗ». 

Около часа движение транспорта было парализовано, это хорошо видно на записи с видеорегистратора.

Затем машины растащили, и к полудню движение было восстановлено. 

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