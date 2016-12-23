В канун своего профессионального праздника энергетики Кольской ГМК подводят итоги 2016 года и строят планы на будущее

В целом энергетический комплекс и энергослужбы внутренних структурных подразделений (ВСП) компании в 2016 году отработали стабильно, несмотря на отдельные сбои в обеспечении потребителей электрической энергией, сжатым воздухом, кислородом, сообщает kn51.ru.

По всем случаям выполнены необходимые мероприятия по недопущению таких сбоев в дальнейшем, сообщили в управлении главного энергетика Кольской ГМК.

В полном объеме выполнены мероприятия по подготовке энергетического оборудования и сетей к работе в осенне-зимний период оборудования. В 2016 году выполнен ряд крупных ремонтов, в т.ч. капитальный ремонт парового котла БКЗ-75/39-ГМА №15 с заменой барабана в цехе энергообеспечения.

Кроме того, капитально отремонтированы кабельные линии 10кВ к распределительным подстанциям РП-6, РП-8, РП-15Б, от которых получают электроэнергию потребители рафинировочного цеха и цеха энергообеспечения. В цехе энерго- и электроснабжения проведены ремонты систем энергообеспечения плавильного цеха, воздушных линий электропередач ВЛЭП-35кВ от ПС-21 до ПС-15 и т.д. Общие затраты на ремонт энергооборудования и сетей составили около 380 млн рублей. Бюджетом 2017 года на эти цели запланировано 412 млн рублей.



Что касается развития горно-обогатительного и металлургического комплексов компании, то здесь специалисты управления главного энергетика и энергетических цехов и служб ВСП участвовали в проектировании, строительно-монтажных и пусконаладочных работах на объектах энергоснабжения цеха электролиза никеля, рафинировочного цеха, рудника «Северный», обогатительной фабрики и плавильного цеха.

Говоря о развитии объектов энергетического комплекса, следует отметить завершение реконструкции главной понизительной подстанции ГПП-11В на мончегорской площадке. Новое оборудование обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение внутренних структурных подразделений компании: цеха электролиза никеля, отделения разделения файнштейна рафинировочного цеха, азотно-кислородной станции и воздуходувной станции №2 цеха энергообеспечения, а также вновь вводимого кобальтового производства.

В перспективе модернизация подстанции также позволит обеспечить надежное электроснабжение новых потребителей после реализации инвестиционных крупных проектов «Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП» и «Утилизация солевого стока никелевого рафинирования».

Продолжается реконструкция азотно-кислородной станции в Мончегорске, которая предполагает замену устаревшего оборудования на современную воздухоразделительную установку с компрессорным оборудованием. В настоящее время на объекте заканчиваются механомонтажные работы, в январе начнутся пуско-наладочные работы.

Утвержденный объем инвестиций в реконструкцию азотно-кислородной станции составляет 1,74 млрд рублей. Но уже сейчас можно сказать, что проект будет выполнен со значительной экономией запланированных бюджетом средств.

Реконструкция азотно-кислородной станции позволит полностью обеспечить все потребности Кольской ГМК в азоте и кислороде при существенном сокращении эксплуатационных затрат и повышении эффективности производства, подчеркивают в управлении главного энергетика.

Среди других проектов, которые разрабатываются энергетиками КГМК, можно выделить техническое перевооружение подстанций ПС-15 и ПС-19, реконструкцию газоходов ТЭЦ в Заполярном. На мончегорской площадке на стадии проектирования находятся проекты технического перевооружения распределительной подстанций РП-70, ГПП 11Е и РП-72, закрытия насосной станции на озере Сопча, реконструкции сетей энергоснабжения отделения карбонильного никеля цеха электролиза никеля.



Специалисты управления главного энергетика, энергоцехов и энергослужб внутренних структурных подразделений систематически работают над разработкой и внедрением мероприятий по энергосбережению, повышению энергоэффективности производства. В 2016 году разработана и реализуется программа по энергоэффективности производства. «Дорожной картой» намечены мероприятия по экономии всех видов энергоресурсов, используемых в производственной деятельности КГМК.

Благодаря этой работе по итогам года ожидается экономия около 10,5 млн рублей.

Кроме того, одна из задач - работа по снижению стоимости покупной электроэнергии: это почасовое планирование потребления электроэнергии, выбор оптимального тарифа на услуги по передаче, разработка предложений по оптимизации потребления мощности. Эффект от этой работы за 11 месяцев 2016 года составил порядка 15,6 млн рублей.

Среди приоритетов энергетиков компании - забота о безопасности труда. В 2016 году продолжилась работа по внедрению корпоративного стандарта «Изоляция источников энергии», направленного на обеспечение охраны работников от опасного воздействия любого вида энергии. В 1 квартале поступило оборудование, предназначенное для организации практической работы по стандарту (кейсы для группового блокирования, блокираторы, блокировочные станции, замки). На первом этапе работа велась по корпоративному стандарту «Норникеля», с 1 июня введен в действие стандарт «Изоляция источников энергии», разработанный по Кольской ГМК. В 3 и 4 кварталах 2016 года на базе Кольского центра развития персонала организовано обучение руководителей и членов рабочих групп ВСП по стандарту, разработаны матрицы изоляции источников энергии на оборудование, производятся работы по процедуре одиночного и группового блокирования.

В 2016 году в компании продолжалась работа по паспортизации электроустановок с целью создания комфортных и безопасных условий труда. Для исключения несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, в Кольской ГМК разработан план мероприятий по предотвращению случаев электротравматизма. Его реализация - одна из целей компании в области качества, экологии, охраны труда и техники безопасности на 2015-2019 годы.



Какие задачи стоят перед энергетиками Кольской ГМК на 2017 год? Во-первых, это усиление работы в области охраны труда и промышленной безопасности. Во-вторых, обеспечение надежной работы оборудования и коммуникаций всех систем энергоснабжения. В-третьих, своевременное и качественное выполнение запланированных ремонтов энергетического оборудования и сетей. В-четвертых, продолжение реализации инвестиционных проектов по энергетике, а также дальнейшая работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности компании.



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